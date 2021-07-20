Fanatik İddaa’nın usta yazarı Can Tongo da haftanın önemli karşılaşmalarını sizler için değerlendirdi. İşte Fanatik İddaa farkıyla Can Tongo’nun iddaa tahminleri…

Falkenbergs-Jonkoping​ Dep 1.5 üstü​ 1.94

Falkenbergs kötü bir sezon geçirse de Vasteras maçında galibiyetle moral bulmuştu. Ardından Eskilstuna ve Trelleborgs maçlarından 1 puanla ayrıldılar. Jonkoping son 6 maçta 5 galibiyetle form yakaladı. Deplasman en az 2 gol bulur.

La Serena-Palestino​ ÇŞ 1-0​ 1.36

La Serena biraz istikrarsız olsa da hücumda üretken gözüktü. Son iki kupa maçında da mağlup olsalar da lige galibiyetle dönmek isteyeceklerdir. Palestino ise kupa maçlarında iyi gözüktü. Buna rağmen ev sahibi kaybetmez.

East Fife-Dundee Utd.​ 1 & 1.5 üstü​ 1.31

East Fife, İskoçya Lig Kupası’nda ilk iki maçını da kaybetti ve gruptan çıkma şansını zora soktu. Dundee United bu maçın net favorisi olarak gözüküyor. İki takım arasında ciddi kalite farkı var. Deplasmanda Dundee United farka koşar.

Elgin City-Kelty Hearts​ 2 ​1.59

Elgin City kendi adına zorlu grupta ilk defa kendi denginde bir ekiple karşılaşacak. Kelty Hearts ise East Fife önünde 3-0 kazanarak morallendi. Deplasman kazanır.

Bryne-Sandnes​1 1.81

Bryne açısından Frederikstad, Sogndal ve Raufoss maçları çok kötü geçti. Ligde kendi standardında olan takımlar karşısında tutunamadılar. Sandnes onlar adına tam moral depolama maçı. Bu maçta kazanmalarını bekliyorum.

KFUM Oslo-Asane​ Gol Var ​1.43

KFUM Oslo, Norveç 1. Ligi’nde formsuz ekiplerden. Sezona nispeten iyi başlamışlardı ancak son 3 maçta elde edilen 1 puan moralleri bozdu. Asane ise kalesini gole kapamakta çok zorlanıyor. KG Var ideal bahis.

Ranheim-Jerv​ Gol Var​ 1.44​

Ranheim son maçında Asane deplasmanında 3 golle kazanmasını bildi. O maç öncesinde Sandnes’i de 4 golle geçmişlerdi. Bu sefer rakipleri lig 3. Jerv olacak. Jerv iki maçtır berabere kalıyor. Taraf bahsi sıkıntılı, Gol Var mantıklı.

Start-Stjordals Üst ​1.34

Her iki takım da ligde alt sıralarda yer alıyorlar. Norveç 1. Ligi’nde çabuk kontrolden çıkabilen iki takımın maçında 2.5 üst bahsi son derece iyi bir alternatif.

Strommen-Frederikstad ​2 & 1.5 üstü ​1.85

Strommen bu maçta son derece motive olan Frederikstad’la kozlarını paylaşacak. Ligin 2. sırasında yer alan deplasman ekibi son 3 maçını da kazanmasını bildi. Bu maçta da en az 2 gol bulacaklardır.

Ham Kam-Aalesund​ Gol Var​ 1.46

Ham Kam uzun bir süredir liderlik koltuğunu kimseye vermeden, yoluna dolu dizgin devam ediyor. Gelecek sezon hedef Norveç Eliteserien. Aalesund zor kaybeden bir ekip olarak dikkat çekiyor. Gol Var ideal.

Al Ahli-Nacional Bank ​1​

Al Ahli son dönemde Afrika kıtasında yer alan en formda takımlardan biri olarak dikkatimi çekiyor. Nacional Bank bu formda ekip önünde diş geçiremez. Ev sahibi kontrolünde bir maç bekliyorum. Rahat kazanırlar.

Fjölnir-Thottur ​Gol Var

Fjölnir ligin orta sıralarında yer alan bir ekip olsa da, kalesini gole kapamakta zorlanıyor. Thottur ise fazlasıyla açık oynayan takım. Karşılık goller ideal.