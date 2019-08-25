Bu ne hâl Wesley Sneijder!?

Son olarak Katar ekibi Al Gharafa'da top koşturan eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla kariyerini sonlandırdığını duyurmuştu. 35 yaşındaki yıldız ismin futbolu bırakmasının üzerinden henüz iki hafta bile geçmemişken ortaya çıkan görüntüleri ise herkesi şaşkına çevirdi.

Dün Hollanda Milli Takımı'nın eski oyuncularını buluşturan bir gösteri maçında boy gösteren efsanevi 10 numara, aşırı kilolarıyla dikkat çekerken bugün de Utrecht-Venlo maçında tribündeki yerine oturmakta bir hayli güçlük çekti. Sneijder'in göbekli hâli, Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo'yu hatırlattı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler