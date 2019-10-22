'Bu mazbatayı almak bir gurur'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün mazbatasını aldı. Önceki gün 5009 kongre üyesinin oyuyla Siyah-Beyazlı kulübün 34. başkanı seçilen Çebi, Vodafone Park’ta düzenlenen törende yönetimdeki kurmaylarıyla birlikte yetki belgelerini törenle alıp resmen göreve başladı. Etkinliğin ardından konuşma yapan Çebi, “Bu aldığımız mazbatalar, bizim aşık olduğumuz değer verdiğimiz camiamızın bize verdiği bir yetki belgesidir. Bu mazbatayı almak onur ve gururdur. Çünkü Beşiktaş’ı temsil edeceksiniz, sırtlayacaksınız, bu onuru yaşayacaksınız. Kısa sürede ne kadar iş yaparsak o kadar Beşiktaş’a hayırlı katkılar vermiş oluruz” ifadelerini kullandı.

Tören sonrası ilk toplantı

Ahmet Nur Çebi, yönetim olarak zaman kaybetmeden çalışmalara başlayacaklarını belirterek, “Mazbata töreninden sonra yönetici arkadaşlarımla oturup toplantılara başlayacağız. Benim için onur dolu bir gün. Bu, benim 4. mazbatam oldu. Allah bana sonuncusunu Başkan olarak almayı nasip etti. Bunun için de yetki verenlere, oy kullananlara teşekkür ediyorum. Hepimiz için hayırlısı olsun. Allah yolumuzu açık etsin ve Beşiktaş’ın ömrünü uzun etsin” diyerek konuşmasını tamamladı. Çebi ve ekibi, törenin ardından Vodafone Park’ta ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi ve kısa sürede atacakları adımlar ve yapacakları çalışmaları değerlendirdi.