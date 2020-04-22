Bu kez maskeli imza

Salgın sürecinde yıldızlarından Thomas Müller’le sözleşme uzatırken sosyal mesafe kuralına uyan Bayern Münih kulübü, önceki gün de genç oyuncularından Alphonso Davies’in kontratını 2025’e kadar uzatmıştı. Davies’in yanı sıra Bayern CEO’su Karl- Heinz Rummenigge, yönetici Oliver Kahn ve Sportif Direktör Hasan Salihamidzic’in de katıldığı imza töreninde herkesin maske takması dikkat çekti.

Thomas Müller’le sözleşme imzalarken



