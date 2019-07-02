Bu kez imzalar gerçek!

Mustafa Cengiz başkanlığındaki Galatasaray Yönetimi ile muhalefet arasındaki gerilim fitilini yakan ilk olayın ikinci perdesi önceki günkü buluşmayla açıldı... Kulübe üye alımı sırasında tüzük gereği önceliğin Galatasaray Lisesi mezunlarına tanınması, ancak kontenjanda yer kalması durumunda dışarıdan üyelerin kabul edilmesi sebebiyle yaşanan liseli lisesiz kavgasına bir yenisi ekleniyor.

İbra süreci böyle başladı

Geçtiğimiz yıl lise mezunlarının, hiç tanımadıkları eski mezunları referans göstererek sahte imzalarla başvuru yapmaları üzerine Galatasaray Yönetimi, bu başvuruları geçersiz kılmıştı. Üyelik başvurularının geçersiz kılınması, muhalefette büyük tepki çekmiş, idari ibrasızlığa kadar giden süreç başlamıştı.

Cemiyetin önde gelen isimleri Dursun Özbek, Hayri Kozak ve Bülent Tulun, liseli kardeşlerinin üyelik formlarını imzaladı.

Tek tek imza dağıttılar

Önceki gün işte tam da bu konuyla ilgili Galatasaraylılar Cemiyeti’nde kritik bir adım atıldı. Eski başkan Dursun Özbek ve camianın önde gelen ismi Hayri Kozak’ın önderliğindeki bir grup, kulübe dışarıdan üye alımının önüne geçmek için hem bu seneki hem de geçen sene sahte imza nedeniyle başvuruları kabul edilmeyen gençleri toplayıp, tek tek referans imza dağıttı.

Tüzük değişsin istiyorlar

Böylece bu yılın kulübe üye alım kontenjanı da tamamen Galatasaray Lisesi mezunlarına ayrılmış olacak. Taraftar grupları ise tamamen liseli üyelerin oy potansiyelini arttırmasını sağlayan bu sistemin, tüzük yoluyla tamamen değiştirilmesi ve kulübün halka açılması için sosyal medya platformlarında kampanya başlattı.

Yeni mezunlar ve eski üyeler cemiyette bir araya geldi.