Bu kez farklı bir Trabzonspor

Bordo-Mavililer’in teknik patronu Abdullah Avcı, Alanyaspor karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyet ve sergilenen etkisiz futbol nedeniyle bugün takıma neşteri vuracak. Önemli hatalara imza atan Serkan Asan’ın yerine taktik idmanda Hüseyin Türkmen’i sağ bekte deneyen Avcı, savunmanın göbeğinde cezalı Hugo’nun yokluğunda Hosseini’yi görevlendirecek. Geçen maça 11’de başlayan Berat ve Baker’ın yerine Abdulkadir Parmak ile Yunus Mallı’yı düşünen Avcı, Flavio’ya da ‘hazır ol’ dedi. İleri uçta da Djaniny kadroya dönüyor. Yıldız forvetin sakatlığında, 16 hafta sonra 11’de başlayan Afobe hayal kırıklığı yaratırken, bugün yedek kulübesinde olacak.