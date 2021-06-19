Bu Hollanda bambaşka!

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye ile G Grubu'nda yer alan Hollanda, ilk maçta İstanbul'da Ay Yıldızlılar'a 4-2'lik skorla mağlup olmuştu. Sonrasındaki iki maçında Letonya’yı 2-0 ve Cebelitarık'ı 7-0 (d) yenseler de Portakallar'da eleştiri oklarının hedefindeki teknik direktör Frank De Boer'un EURO 2020 öncesi kovulacağı gündeme gelmişti. Ancak turnuva başladı ve C Grubu'nda Hollanda, önce Ukrayna'yı 3-2 sonra da Avusturya'yı 2-0 yenerek hem bir üst turu hem de gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi.

Dumfries damga vurdu

Avusturya önünde golleri, Ukrayna maçında da fileleri havalandıran ve Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray 'ın rakibi olan PSV'nin yıldızlarından Denzel Dumfries ile Barcelona'nın peşinde olduğu Lyon'dan Memphis Depay attı. Depay, Milli forma altında 66. karşılaşmasında 27. golünü attı. Depay'ın ayrıca Milli formayla 22 de asisti bulunuyor.