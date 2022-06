Bu Hafta GeForce NOW Kütüphanesine 10 yeni oyun ekleniyor

“Mass Effect Legendary Edition” ile oyuncular, Komutan Shepard'ın destansı mücadelesine yön verebilecekler. Bazen bir kişi, insanlığın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük tehdit ile arasında duran tek şey olabilir. (Steam ve Origin) Bu sürükleyici oyunda, her görevin, her ilişkinin sonucunu kontrol eden eylemleriyle kullanıcılar, her savaşın ve hatta galaksinin kaderine karar verecekler.

Oyuncak bebeğe dönüşen ve fantastik bir dünyada kapana kısılan Cody ve May çiftinin yönetilebileceği “It Takes Two”, bir arkadaşın Friend's Pass ile ücretsiz olarak oyuna davet edilmesine ve bir ekip olarak çalışılmasına imkân tanıyor. Böylece ilişkilerini kurtarmakta zorlanan bu çift, benzersiz ve çok sayıda engeli aşmak için beraber yönlendirilebilir ve eğlenceli bir ekip deneyimi yaşanabilir. (Steam ve Origin)

Bu hafta GeForce NOW Powered by GAME+’a eklenen tüm oyunların listesi:

• Pro Cycling Manager 2022 (Steam’de Yeni Sürüm)

• The Cycle: Frontier (Steam ve Epic Games Store’da Yeni Sürüm)

• Tour de France 2022 (Steam’de Yeni Sürüm)

• Core Keeper (Steam)

• It Takes Two (Steam ve Origin)

• KeyWe (Steam)

• Mass Effect Legendary Edition (Steam ve Origin)

• Mechwarrior 5: Mercenaries (Steam)

• No Straight Roads: Encore Edition (Steam)

• Silt (Steam and Epic Games Store)