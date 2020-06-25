Bu gençler bambaşka!

Pandemi süreci sebebiyle Süper Lig’e verilen 3 aylık ara sonrasında Beşiktaş’ın çıktığı 2 maça da ilk 11’de başlayan ve ortaya koydukları performanslarla dikkat çeken kaleci Ersin Destanoğlu ve sol bek Rıdvan Yılmaz, dünkü idmanın yıldızlarıydı... Teknik direktör Sergen Yalçın’ın performanslarını özenle takip ettiği 19 yaşındaki yıldız adaylarından Ersin, özellikle çift kale maç ve şut idmanlarında yaptığı başarılı kurtarışlarla dikkat çekti. Teknik ekibin büyük beğenisini kazanan genç kaleciyle beraber Rıdvan Yılmaz da yıldızını parlatmayı sürdürüyor.

Yine ilk 11’deler...

Sol bek hattında son 2 maçta formayı Caner Erkin’den kapan ve gelecek için umut veren bir performans ortaya koyan Rıdvan Yılmaz, özellikle çift kale maçlarda takım arkadaşlarına zor anlar yaşattı. Birçok pozisyonda rakip takımda forma giyen oyunculara geçit vermeyen Rıdvan, hem dinamik görüntüsü hem de teknik becerisi sebebiyle teknik direktör Sergen Yalçın’ı mutlu etti. İki futbolcunun da yarın Konyaspor’la Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmaya yine ilk 11’de başlaması bekleniyor