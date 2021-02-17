Bu fotoğraf tesise asılıyor

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek liderlik koltuğundaki yerini koruduğu maçta yaşanan bir an, kulüp tarihine geçmek üzere... Mücadelenin en kritik dakikalarında kazanılan penaltı atışında Mostafa Mohamed topun başına geçerken, beyaz nokta görünmez hale gelmişti. Henry Onyekuru da, takım arkadaşının penaltıyı kullanmak üzere hazırlandığı sırada yere eğilerek, kar yağışı ve kötü hava şartları sebebiyle çamurlaşmış bölgeyi elleriyle temizlemeye çalıştı. Hürriyet'in özel haberine göre, o kare kulüp içerisindeki dayanışmanın sembolü oldu. Öyle ki, "Takım ruhu ve kazanma hırsının" bir sembolü olarak, o fotoğrafın çerçeveletilip Florya Metin Oktay Tesisleri'ne asılmasına karar verildi.

'Daha ne yapabilirim!'

Hatta maçın ardından Onyekuru o anları kendi sosyal medya hesabından da paylaşarak, "Penaltıyı aldım, sahayı temizledim, seninle sevindim... Daha senin için ne yapabilirim Mostafa abi, çayını iç ve keyfine bak" diye yazmış, Mohamed de, "Teşekkürler dostum. Tek kan, tek aile" cevabını vererek, içerideki arkadaşlık ruhunu ortaya koymuştu.