Bu fırsatlar nasıl kaçar!

Ne kadar formsuz olsa da karşısında dünya devi Real Madrid var... İspanyol ekibi önünde Sarı-Kırmızılılar, bu sezon en fazla pozisyona girdiği maçı oynadı. Ancak fırsatlar bir bir kaçtı. Andone önce karşı karşıya pozisyonda Courtois’yı geçemedi.

Hemen ardından kullanılan serbest vuruşta bomboş pozisyonda şutunu çeken Rumen forvet, bir kez daha Real Madrid’in kalecisine takıldı. Galatasaray, ilk yarıda ataklarını sürdürdü. Ryan Babel’in soldan ortasında müsait durumda Belhanda topu Courtois’nın üstüne nişanladı. Galatasaray, ikinci yarıda da tehlikeli sayılacak ataklar geliştirse de bir türlü topu üç direğin arasından geçirmeyi başaramadı. Şampiyonlar Ligi’nde grupların yarısında 3 hafta geride kaldı. 32 takım arasında gol sevinci yaşayamayan tek takım Fatih Terim’in ekibi oldu.