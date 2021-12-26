Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın 26 Aralık Pazar günü yayınlanması beklenen yeni bölümün yayın akışında olmamasın nedeni diziseverler tarafından merak konusu oldu. Dizinin sıkı takipçileri, Yargı'nın bu akşam yeni bölümü olup olmadığını araştırıyor, ''Bu akşam Yargı var mı? Yargı 15. bölüm neden yok? Yargı 15. bölüm ne zaman?'' sorularına yanıt arıyor. Yargı ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde.

Bu akşam Yargı var mı? Yargı 15. bölüm neden yok?

Yargı dizisi, 14. bölümü ile geçtiğimiz hafta ekrana gelmişti. Dizinin son bölümünde Engin'in öldürülmesi ve beraberinde tüm işaretlerin Ceylin'i göstermesi ile sonlanan 14. bölüm ardından dizinin takipçilerine kötü haber geldi. Yargı dizisi 15. bölüm bu hafta ekrana gelmeyecek.

Yargı 15. bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Yargı'nın yeni bölümü merakla bekleniyor. 26 Aralık ve 2 Ocak'ta yayınlanmayacak Yargı, 9 Ocak'ta ekranlarda olacak. Dizinin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, ''Sevgili izleyicilerimiz, Her Pazar akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizimiz Yargı'nın yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Hikayemiz 9 Ocak Pazar akşamı kaldığı yerden devam edecek.'' ifadeleri kullanıldı.

Yargı 14. bölüm özeti

Bir yandan adli olarak Engin’in kaçışı ile alarma geçen emniyet güçleri diğer yandan da Ceylin’in kaybı ile de uğraşmak için seferber olurlar. Hepsini uykusuz geceler ve gündüzler beklemektedir.

Engin’i kimin zehirlediği bulmacası henüz çözülmeden bir de kimin kaçırmış olabileceği sorusu ortaya çıkmıştır artık. Bu süreçte bazıları sırları uğruna kader birlikteliği yaparken, bazıları için ise yolun sonu apaçık gözükmektedir.

Şimdiye kadar tüm zorlukları kendi başına aşmaya alışkın olan Ceylin artık içinden çıkılması güç bir düğüm içerisindedir. Onu Ilgaz ile her defasında bir şekilde yan yana getiren kader bu kez ikisini birbirlerine kopmaz iplerle kenetleyebilecek midir?