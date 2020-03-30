Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? 30 Mart Pazartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, FOX yayın akışı
Corona virüs salgını sebebiyle 'Evde kal' çağrısına uyan ve dizim film gündemini merak eden vatandaşlar bütün kanalların yayın akışını araştırmaya başladı. Özellikle pazartesi günlerinin sevilen dizileri Çukur ve Yasak Elma bu akşam var mı sorusu arama motorlarında yoğun olarak sorgulatılıyor. İşte 30 Mart Pazartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, FOX TV yayın akışı listesi.
Coronavirüs salgını nedeni ile evde kalan vatandaşlar, bu akşam televizyonda hangi dizi, film ve programın yayınlanacağını merak ediyor. Özellikle diziseverler, heyecanla yeni bölümünü beklediği dizilerin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmacağını araştırıyor. Yasak Elma corona virüs tedbirleri kapsamında dizi çekimlerine ara verdiğini açıklamıştı. 23 Mart’ta izleyiciyle buluşması beklenen Yasak Elma yeni bölüm yapımcının kararıyla yayınlanmadı. Peki, Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte 30 Mart Pazartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV yayın akışı listesi.
Çukur neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
23 Mart Pazartesi akşamı yeni bölümü ekrana gelmeyen dizinin bu akşam olup olmadığı araştırılıyor. Çukur 30 Mart Pazartesi günü yeni bölümü yayınlanmayacak. Geçtiğimiz hafta corona virüsü aslgını nedeniyle setlere ara verilmişti.
Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma neden yok?
Corona virüsü nedeniyle dizi setlerine ara verildi ve çekimler durdu. Yasak Elma'nın bu akşam yeni bölümü yerine önceki bölüm tekrarı yayınlanacak.
Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var?
Pazartesi akşamını evde televizyon karşısında geçirmek isteyen vatandaşlar "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusuna yanıt arıyor. Haberimizin içerisinden tüm kanalların yayın akışlarına ulaşabilir, gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz.
Show TV 30 Mart yayın akışı
18.45 - Show Ana Haber
20.00 - Aile Arasında
22.45 - Aile Arasında
01.30 - Dünyalar çarpışıyor
03.00 - Dünyalar çarpışıyor
04.30 - Kuaförüm Sensin
ATV 30 Mart yayın akışı
19.00 - ATV Ana Haber
20.00 - Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 - Son Durak
01.20 - Esra Erol'da
04.40 - Kara Ekmek
Kanal D 30 Mart yayın akışı
18.45 - Buket Aydın'la Kanal D Haber
20.00 - Bebek Geliyorum Demez
22.15 - Bebek Geliyorum Demez
00.15 - Umut Işığım
02.30 - Gelinim Mutfakta
04.45 - Tatlı İntikam
Star TV 30 Mart yayın akışı
18.45 - Star Haber
20.00 - Sefirin Kızı
00.15 - Güzel Köylü
00.15 - Umut Işığım
02.30 - Kiralık Aşk
04.50 - Erkenci Kuş
FOX TV 30 Mart yayın akışı
18.45 - Fatih Portakal ile Ana Haber
20.00 - Yasak Elma
23.30 - İlk Buluşma
00.30 - Fatih Savaş İle Sohbet Gecesi
01.45 - Temizlik Benim İşim
03.30 - Zuhal Topal'la Sofrada