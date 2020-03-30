Coronavirüs salgını nedeni ile evde kalan vatandaşlar, bu akşam televizyonda hangi dizi, film ve programın yayınlanacağını merak ediyor. Özellikle diziseverler, heyecanla yeni bölümünü beklediği dizilerin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmacağını araştırıyor. Yasak Elma corona virüs tedbirleri kapsamında dizi çekimlerine ara verdiğini açıklamıştı. 23 Mart’ta izleyiciyle buluşması beklenen Yasak Elma yeni bölüm yapımcının kararıyla yayınlanmadı. Peki, Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte 30 Mart Pazartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV yayın akışı listesi.

Çukur neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

23 Mart Pazartesi akşamı yeni bölümü ekrana gelmeyen dizinin bu akşam olup olmadığı araştırılıyor. Çukur 30 Mart Pazartesi günü yeni bölümü yayınlanmayacak. Geçtiğimiz hafta corona virüsü aslgını nedeniyle setlere ara verilmişti.

Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma neden yok?

Corona virüsü nedeniyle dizi setlerine ara verildi ve çekimler durdu. Yasak Elma'nın bu akşam yeni bölümü yerine önceki bölüm tekrarı yayınlanacak.

Bu akşam TV'de hangi dizi ve filmler var?

Pazartesi akşamını evde televizyon karşısında geçirmek isteyen vatandaşlar "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusuna yanıt arıyor. Haberimizin içerisinden tüm kanalların yayın akışlarına ulaşabilir, gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz.

Show TV 30 Mart yayın akışı

18.45 - Show Ana Haber

20.00 - Aile Arasında

22.45 - Aile Arasında

01.30 - Dünyalar çarpışıyor

03.00 - Dünyalar çarpışıyor

04.30 - Kuaförüm Sensin

ATV 30 Mart yayın akışı

19.00 - ATV Ana Haber

20.00 - Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 - Son Durak

01.20 - Esra Erol'da

04.40 - Kara Ekmek

Kanal D 30 Mart yayın akışı

18.45 - Buket Aydın'la Kanal D Haber

20.00 - Bebek Geliyorum Demez

22.15 - Bebek Geliyorum Demez

00.15 - Umut Işığım

02.30 - Gelinim Mutfakta

04.45 - Tatlı İntikam

Star TV 30 Mart yayın akışı

18.45 - Star Haber

20.00 - Sefirin Kızı

00.15 - Güzel Köylü

00.15 - Umut Işığım

02.30 - Kiralık Aşk

04.50 - Erkenci Kuş

FOX TV 30 Mart yayın akışı

18.45 - Fatih Portakal ile Ana Haber

20.00 - Yasak Elma

23.30 - İlk Buluşma

00.30 - Fatih Savaş İle Sohbet Gecesi

01.45 - Temizlik Benim İşim

03.30 - Zuhal Topal'la Sofrada