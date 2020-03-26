Bu akşam izlenebilecek 5 spor içeriği

Futbol, basketbol, F1... Corona virüsü salgını nedeniyle tüm dünyada spor organizasyonları ertelenmiş durumda. Peki evde daha çok vakit geçirilen bu günleri spor içerikleri izleyerek geçirmeye ne dersiniz? İşte sizler için hazırladığımız, bu akşam keyifle izleyebileceğiniz 5 spor içeriği...

1- THE ENGLISH GAME: İlk sırada Netflix'in yeni dizisi var: The English Game... Sosyal medyada da çok iyi yorumlar alan 6 bölüm bu mini dönem dizisinde, konu İngiltere’de futbolun doğuşu olsa da hayata dair birçok şeyi de içeriyor. Futbolun doğuşunu, profesyonelleşme sürecini merak ediyorsanız, tam size göre. Imdb puanı: 7.8

2- CLUB DE CUERVOS: Meksika'nın sevilen futbol komedi dizisine hoşgeldiniz: Club de Cuervos... Bir kulüp sahibi hayatını kaybeder, kızı ve oğlu arasında başkanlık savaşı başlar. Bu iki kardeşe ek, futbolcular, aileleri derken kendimizi çok eğlenceli bir dizinin içinde buluyoruz. Netflix'te tüm sezonlarını izleyebilirsiniz. Imdb puanı: 8.2

3- COACH CARTER: Sıradaki önerimiz 2005 yılı yapımı bir film: Coach Carter. En iyi basketbol filmlerinden biri olduğu rahatlıkla söylenebilir. Başrolünde ünlü oyuncu Samuel L. Jackson var. Gerçek hayattan uyarlanan ve öğrencilerinin derslerine de basketbol kadar önem vermesini isteyen basketbol koçu Ken Carter'ın hikayesi anlatılıyor. Netflix'te izleyebilirsiniz. Imdb puanı: 7.3

4- ULTRAS: Son günlerdeki en popüler spor filmlerinden biri Ultras, Netflix'in yeni yapımlarından. İtalyan ekibi Napoli'nin tribün lideri ve arkadaşlarının hayatından bir kesit sunan Ultras, İtalyan taraftarlarını başka bir bakış açısıyla anlatıyor. 50 yaşına gelmiş bir adam, kavga ve holiganizmi bırakmak ister de bırakabilir mi? Filmde bunu görüyoruz. Imdb puanı: 6.3

5- DAR ALANDA KISA PASLAŞMALAR: Sadece spor filmleri içinde değil, Türk sinemasının son 25 yılındaki en iyi filmlerden biri. Başrolde Erkan Can, Savaş Dinçel, Müjde Ar, Rafet El Roman gibi usta oyuncular var. Serdar Akar'ın yönettiği 2000 yapımı Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Bursa'daki Esnafspor adlı amatör takımın oyuncularının hayatını anlatıyor. "Hayat futbola fena halde benzer." Imdb puanı: 7.3