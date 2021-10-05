Bu adama dikkat! Kristian Thorstvedt

Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile oynayacağımız kritik mücadele öncesi rakipte forvet oyuncularının sakatlık haberleri arka arkaya geldi. Eski Trabzonsporlu Sörloth takıma çağrılmazken, Joshua King'den sonra yıldız oyuncu Erling Haaland da dün Türkiye'ye karşı oynayamayacağını açıkladı.

Yıldızları bekledi

Norveç 3 önemli oyuncusundan yoksun ama hücumda Kristian Thorstvedt gibi önemli bir silahları daha var. Belçika’nın Genk takımında oynayan 22 yaşındaki oyuncu, 7 maç oynadığı Norveç U21'de 4 gol atarken, yıldız isimlerin arkasında şans beklediği A Milli Takım 'da da 2 gol attı. Thorstvedt'in Genk formasıyla Belçika Ligi'nde de 8 maçta 2 golü bulunuyor.