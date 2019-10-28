BtcTurk Yeni Malatyaspor’da yüzler gülüyor

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, İstikbal Mobilya Kayserispor maçını farklı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig’in 9. haftasında dün 4-0 kazandıkları İstikbal Mobilya Kayserispor maçında çok iyi oynadıklarını ifade etti.

Alınan 3 puanın önemli olduğunu dile getiren Çelikel, "Güzel bir galibiyet oldu. Gösterilen performanstan dolayı takımı kutluyorum. Kazandığımız için mutluyuz. İyi bir takıma sahibiz. Karşılaşmada futbolcularımız iyi mücadele etti. Müsabakaya hızlı ve güçlü başladık. Genel olarak takımın performansından, yardımlaşmasından, arkadaşlık ilişkisinden memnunuz. Sakat futbolcularımız da döndüğü için ayrıca mutluyuz. Sergen Yalçın hocamız yönetimindeki takımımızdan memnunuz. İnşallah bu şekilde devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor’un bu hafta deplasmanda Kasımpaşa, ardından yine rakip sahada Göztepe ile karşılaşacağını hatırlatan Çelikel, her iki müsabakadan da iyi sonuçlarla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek istediklerini sözlerine ekledi.