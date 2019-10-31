Avrupa ve Amerika'da uzun yıllardır kutlanan Cadılar Bayramı, son dönemde sosyal medyanın da etkisiyle ülkemizde de gündeme gelmeye başladı. Anadolu Efes'in Amerikalı pivotu Bryant Dunston da, bu gece kutlanan özel güne ilişkin çocukluk anılarını, Euroleage için gerçekleştirilen söyleşide anlattı.

33 yaşındaki Birleşik Amerikalı basketbolcu, 8-9 yaşlarındayken arkadaşlarıyla birlikte şeker toplamaya çıktığında yaşıtlarına oranla çok uzun olması nedeniyle olduğundan büyük gösterdiğini ve bu nedenle de şeker toplayamadığını söylerken, "Ben de bunun üzerine cadılar bayramı olduğunda evde kalıp kendime başka bir eğlence yarattım. Kurt adam kostümü giyip evde bekliyor ve kapı çaldığında şeker almaya gelen çocukları korkutuyordum." diye konuştu.