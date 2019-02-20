THY Avrupa Ligi’nin 23. haftasında yarın Yunanistan’ın Olympiakos takımını konuk edecek Anadolu Efes’in ABD’li oyuncusu Bryant Dunston, "Olympiakos maçı zorlu bir mücadeleye sahne olacak. Her iki takım da iyi odaklanacaktır. Onların geleneksel karakteri olan fiziksel oyunlarına maçın başından itibaren karşılık vermeliyiz. Eğer topu iyi paylaşır ve hücumlarımızı çeşitlendirebilirsek, onlara yeterli zorluğu çıkarırız. Taraftarlarımızın her zamanki müthiş desteğine çok ihtiyacımız var." şeklinde görüş belirtti.

AA