Bryant Dunston: Taraftarımızın önünde oynamak bize yardımcı olacak

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, ikinci hafta mücadelesinde Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Anadolu Efes'in tecrübeli isimlerinden Bryant Dunston, açıklamalarda bulundu.

Zorlu maçta taraftarlarının önünde oynamanın önemine değinen Dunston, "EuroLeague’de evimizdeki ilk maçımızda CSKA Moskova gibi zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. CSKA Moskova ile son yıllarda birçok kez karşılaştık ve böyle üst düzey maçlar için çok çaba sarf etmemiz gerektiğini biliyoruz. Kendi sahamızda ve taraftarımızın önünde oynamak, sahada galibiyet için mücadele ederken bize yardımcı olacak" dedi.