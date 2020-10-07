Bryant Dunston: Fenerbahçe maçı bizim için çok önemli

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci maç döneminde temsilcilerimiz Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, yarın (8 Ekim 2020) karşı karşıya gelecekler. Zorlu maç öncesi Anadolu Efes'in tecrübeli yıldızlarından Bryant Dunston, görüşlerini paylaştı.

Kendileri için çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten Dunston, "Fenerbahçe Beko ile oynayacağımız karşılaşma bizim için çok önemli. Geçtiğimiz hafta takım olarak iyi oynayamadığımız bir maçı kaybettik. O maçta yaptığımız hataları düzeltmeliyiz. Rakibimize karşı oynadığımız maçlarda her zaman fiziksellik ve sertlik ön plana çıkıyor. Bundan dolayı böyle bir mücadeleye hazır olmalıyız. Sezonun henüz başında olmamıza rağmen çok önemli bir maç olacak" ifadelerini kullandı.



