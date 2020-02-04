Bruno Varela kimdir? Bruno Varela kaç yaşında, nereli?

Beşiktaş’ta performansıyla tartışılan isimlerin başında gelen Loris Karius, son olarak Çaykur Rizespor deplasmanında yediği golle eleştiri oklarının hedefine gelmişti. Alman kaleci hem yönetimin hem de taraftarın sabrını taşırdı. Beşiktaş Yönetimi, 26 yaşındaki kalecinin istikrarsız görüntüsü sebebiyle sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Karius'un ortaya koyduğu istikrarsız performans sebebiyle 8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan Beşiktaş’ın, yeni 1 numarasını şimdiden bulduğu ortaya çıktı.

Kara Kartal, Benfica’nın Ajax’a kiraladığı 25 yaşındaki Bruno Varela’nın peşine düştü. Beşiktaş Yönetimi’nin, 1,91’lik kaleciyi sezon sonunda kadrosuna kiralık olarak katmayı hedeflediği belirtildi.

Bruno Varela kimdir?

Tam adı Bruno Miguel Semedo Varela olan başarılı kaleci, 4 Kasım 1994'te Portekiz'de dünyaya geldi. Benfica altyapısında futbola başlayan Varela, ülke dışına ilk kez 2015 yılında çıktı. İspanyol ekibi Valladolid'de beklediği forma şansını bulamayan Varela, 1 sezon sonra Vitoria Setubal'in yolunu tuttu. Burada 30 maça çıkan ve başarılı bir performans geçiren 1.91'lik eldiven, Benfica'ya hazır bir şekilde döndü.

Setubal macerasının ardından Benfica'ya dönen ve 1. kaleci olan Varela, ilk sezonunda 35 maça çıktı. Daha sonra Eredivisie ekiplerinden Ajax'a kiralanan Varela, Hollanda temsilcisinde bu sezon 3 karşılaşmada forma giyebildi. Varela; Portekiz’in; U-16, U-17, U-18, U-19, U-20 ve U-21 takımlarında forma giydi. Ancak henüz A milli olamadı.

Varela, Benfica’da Odysseas Vlachodimos, Mile Svilar ve Ivan Zlobin gibi 4 kalecinin bulunması sebebiyle ülkesine geri dönüşe sıcak bakmadığı ve yeni bir macera arayışında olduğu ifade edildi.