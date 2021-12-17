Beşiktaş 'ta teknik direktör bilmecesi sona erdi. Siyah Beyazlılari Portekiz Ligi ekiplerinden Estoril’i çalıştıran Bruno Pinheiro ile anlaşma sağladı. 45 yaşındaki teknik adam, yakın zamanda İstanbul'da olacak. Beşiktaşlı idarecilerin 45 yaşındaki teknik adamı 600 bin Euro maaşa ikna ettiği gelen haberler arasında. Estoril'e 50 bin Euro çıkış bedelini kendisinin ödeyeceği ve 6 kişilik ekibiyle geleceği öğrenilen Pinheiro'nun kariyeri de bu son dakika gelişmelerinin ardından başta Beşiktaşlı taraftarlar olmak üzere futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Bruno Pinheiro'nun kariyeri ile ilgili detaylar haberimizde.

Bruno Pinheiro kimdir, kaç yaşında? Bruno Pinheiro nereli, hangi takımları çalıştırdı?

Bruno Pinheiro, 30 Ekim 1976 yılında Portekiz'de dünyaya geldi. Futbolculuk kariyeri amatörden ileriye gitmeyen Pinheiro, teknik adamlık kariyerine Benfica altyapısında başladı. Portekiz devinde alt yaş gruplarında çalışan Pinheiro, ardından Belenenses'e geçti.

Burada 2 yıl geçirdikten sonra kısa süre Mafra'ya katılan ve buradan yardımcı antrenörlük yapan 45 yaşındaki teknik adam, Belenenses U17'in başına geçti ve eski takımına döndü. U17'nin yanı sıra U19'da da görev alan Portekizli, 2014'te Electrico ile anlaştı.

1 sene Electrico'da teknik direktörlük yapan Pinheiro, Ocak 2017'de ilk kez ülke dışına çıktı ve Katar'ın yolunu tuttu, 1’er yıl Katar U19 ve U20 milli takımlarını çalıştırdı, 2019’da Eupen’de yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra 2020’de Estoril’in başına geçti.

Kariyerinin en büyük çıkışını Estoril'de yapan Pinheiro, takımı Portekiz’in 1. Ligi’ne çıkardı ve adını duyurdu. Ofansif futbolu benimseyen UEFA-Pro lisans sahibi 45 yaşındaki teknik direktör, sahada genellikle 4-3-3 dizilişini tercih ediyor.

Bruno Pinheiro'nun teknik direktörlük yolculuğu:

Benfica Altyapısı: 2006

Belenenses (Teknik direktör): 2007

Belenenses U15 (Teknik direktör): 2008

Mafra (Teknik direktör yardımcısı): 2009

Belenenses U17 (Teknik direktör): 2009-11

Belenenses U19 (Teknik direktör): 2012

Electrico (Teknik direktör): 2014

ASPIRE Academy (Personel): 2015

Katar U19 (Teknik direktör): 2017

Katar U20 (Teknik direktör): 2018

Eupen (Teknik direktör): 2019

Estoril (Teknik direktör): Temmuz 2020