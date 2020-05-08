Fenerbahçe'de Nenad Bjelica'ya 2 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif edilmişti. İtalyan basınına göre Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'in golcüsü Bruno Petkovic ile yakından ilgileniyor. Haberde Petkovic için "Nenad Bjelica'nın ilk tercihi" yorumu yapıldı. Peki, Bruno Petkovic kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Bruno Petkovic kimdir?

Futbola Dinamo Zagreb'in altyapısında başlayan Bruno Petkovic, 2013-14 sezonunda İtalya'nın Catania kulübüne transfer oldu. Çizmede Varese, Reggiani, Virtus, Trapani, Bologna, Verona gibi takımlarda oynadı. Ocak 2019'dan bu yana Dinamo Zagreb'de mücadele ediyor. Hırvatistan A Milli Takım formasını da 8 kez giydi, 5 gol attı.