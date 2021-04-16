İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen ve sezon sonu takımdan ayrılacak olan Bruno Peres'in yeni adresinin yine Türkiye olacağı iddia edildi. İtalyan basınındaki haberlere göre Trabzonspor, Peres ile 3 yıllık anlaşma sağladı. 31 yaşındaki sağ bekin, Trabzonspor'da yıllık 1.8 milyon euro kazanması bekleniyor. Karadeniz ekip taraftarları, bu gelişmelerin ardından 'Bruno Peres kimdir, kaç yaşında? Bruno Peres nereli, hangi takımlarda oynadı?' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Bruno Peres kimdir, kaç yaşında? Bruno Peres nereli, hangi takımlarda oynadı?

Tam adı Bruno da Silva Peres olan Bruno Peres, 1 Mart 1990 tarihinde Sao Paulo'da dünyaya geldi. Futbola ülkesi Brezilya'da Gremio Audax altyapısında başlayan Peres, Santos'ta kendisini gösterip 2014 yılında 2 milyon Euro karşılığı Torino'ya transfer oldu. Torino'da 2 yıl oynadıktan sonra Roma'ya kiralanan futbolcu, 2017 yılında bonservisiyle Roma'ya gitti.

Roma, Peres için 12,5 milyon Euro bonservis ödedi. Roma'da beklenen performansı gösteremeyen Peres, son yıllarda ülkesi takımlarından Sao Paulo ve Recife'ye kiralanmıştı.

Bruno Peres bu sezon Roma formasıyla Serie A'da 24 maça çıkıp 1 gol 2 asistle oynadı. Avrupa Ligi'nde de 11 maça çıkan Peres, 1 gol 2 asist de bu kulvarda yaptı.