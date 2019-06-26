Gökhan Gönül'e alternatif bir sağ bek için uzun süredir arayışta olan Beşiktaş'ın bonservisi Serie A ekibi Roma'nın elinde olan Bruno Peres ile ilgilendiği iddia ediliyordu. 29 yaşındaki deneyimli savunmacıyla ilgili ülkesinden gelen son haberler ise Siyah Beyazlılar'ı heyecanlandırdı.

Brezilya'da yayım yapan UOL Esporte adlı internet sitesi, Peres'in yıl sonuna kadar kiralandığı Sao Paulo'da teknik direktör Cuca tarafından kadroda düşünülmediğini ve bu yaz takımdan kesinlikle ayrılacağını yazdı. Bu gelişme üzerine kendisine kulüp aramaya başlayan sambacının Beşiktaş'tan resmi teklif beklediği ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler