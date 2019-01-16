Görevine son verilen Rui Vitoria’nın yerine, sezon sonuna kadar Benfica’ya çalıştıracağı açıklanan Bruno Lage, iddialı mesajlar yolladı.

Benfica’nın her zaman şampiyonluk için sahada olacağını kaydeden Lage, Avrupa Ligi’ndeki Galatasaray eşleşmesiyle ilgili olarak da, “Avrupa kupasında kesinlikle iddialıyız. İlk hedefimiz bu turu geçmek. İyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Bundan sonra neler yapabiliriz diye bakacağız. Ben ümitliyim, takımın da benimle aynı düşüncede olduğunu biliyorum” açıklamasını yaptı.

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