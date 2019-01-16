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Bruno Lage'den Galatasaray yorumu: Avrupa kupasında kesinlikle iddialıyız

Rui Vitoria’nın yerine, sezon sonuna kadar Benfica’yı çalıştıracak olan Bruno Lage, Avrupa Ligi’ndeki Galatasaray eşleşmesiyle ilgili “Avrupa kupasında kesinlikle iddialıyız. İlk hedefimiz bu turu geçmek. İyi bir oyuncu grubuna sahibiz.'' diye konuştu.

16 Ocak 2019, Çarşamba 06:08
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Bruno Lage'den Galatasaray yorumu: Avrupa kupasında kesinlikle iddialıyız

Görevine son verilen Rui Vitoria’nın yerine, sezon sonuna kadar Benfica’ya çalıştıracağı açıklanan Bruno Lage, iddialı mesajlar yolladı.

Benfica’nın her zaman şampiyonluk için sahada olacağını kaydeden Lage, Avrupa Ligi’ndeki Galatasaray eşleşmesiyle ilgili olarak da, “Avrupa kupasında kesinlikle iddialıyız. İlk hedefimiz bu turu geçmek. İyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Bundan sonra neler yapabiliriz diye bakacağız. Ben ümitliyim, takımın da benimle aynı düşüncede olduğunu biliyorum” açıklamasını yaptı.

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