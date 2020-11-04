Bruno Fernandes: Başakşehir çok iyiydi

Manchester United'ın Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Fernandes, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. Başakşehir'in daha hazır olduğunu söyleyen Bruno Fernandes, ilk 25 dakikada geriye düştüklerini ve ikinci yarıda iyi savunma yapan temsilcimiz karşısında etkili olamadıklarını ifade etti

Bruno Fernandes, "İleriye bakmalıyız. Hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Çok zor bir maçtı bizim için. Savaşmak için çıkmadık sahaya sanki. Sadece kendi oyunumuzu düşündük. Bizden daha hazırdı rakibimiz. Orta alanda daha iyilerdi. Bugün her şey yanlıştı bizim adımıza her şeyi yanlış yaptık."

"Kulübün hedefi bütün turnuvalarda kazanmaktır. Şimdi lige odaklanacağız. Çok iyi bir takımla Premier Lig maçımız var. Lige odaklanmalıyız, sonra Şampiyonlar Ligi'ni düşüneceğiz."

"Çok iyi, agresif ve daha kaliteli oynadılar. İlk 25 dakika bizden daha iyilerdi. İkinci yarıda çok iyi savunma yaptılar. Çok şans vermediler. Sürekli ceza alanına toplar yolladık, ikiye birler denedik. Bugün Başakşehir çok iyiydi."