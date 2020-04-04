Bruno Alves için Cristiano Ronaldo benzetmesi

Parma Teknik Direktörü Roberto D'Aversa, kariyerinde Fenerbahçe forması da giymiş olan Bruno Alves hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Portekizli oyuncunun hem saha içinde hem saha dışında işine büyük ciddiyetle yaklaştığını belirten İtalyan teknik adam, "Aralık ayında bile olsak güneşli havayı gördüğünde D vitamini almak adına üstü çıplak gezer ve antrenmanın sonunda mutlaka bıldırcın yumurtası içer. Dikkatle sadece içi dolu olanları seçer ki zaten bu nedenle 39 yaşında böyle sağlıklı bir sporcudan bahsediyoruz. Tıpkı Cristiano Ronaldo gibi o da yaşından daha genç görünüyor" ifadelerini kullandı.

Parma'da ikinci sezonunu geçiren 39 yaşındaki Bruno Alves, corona virüs nedeniyle lig askıya alınmadan önce takımının formasıyla bu sezon 22 maçta mücadele etmişti.