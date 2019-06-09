Galatasaray’da Bruma seferi başlıyor... Sarı-Kırmızılılar, bir süredir temas halinde olduğu Portekizli futbolcudan olumlu yanıt aldı. Takımın başına yeni geçen genç teknik adam Nagelsmann tarafından kadro dışı bırakılan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray’a dönerek Şampiyonlar Ligi’nde tekrar sahne almak istiyor. Yönetime, “Kulübümle anlaşırsanız, benim açımdan bir sorun yok” mesajı göndermesi üzerine, Bruma operasyonu için düğmeye basıldı. Sarı-Kırmızılılar, genç yıldızı ilk olarak bonservisiyle birlikte almaya çalışacak. Eğer Leipzig, 10 milyon Euro ve üzerinde bir rakam talebinde bulunursa, yine kiralama formülü devreye sokulacak.

Yine Fatih hoca istemişti

Bruma’yı 2013 yılında tercih eden isim yine Fatih Terim’di. Ancak ikili pek fazla birlikte çalışma şansı bulamadı. 5. haftadaki Beşiktaş derbisi sonrası görevine son verilen tecrübeli hocayla Bruma’nın hikayesi, o günlerde bitmiş gibi görünse de ikinci buluşmanın gerçekleşme ihtimali çok yüksek görünüyor. Son döneminde sol kanatta Rodrigues ve Onyekuru’yla çalışan Fatih hoca, Bruma’dan da en yüksek verimi alacağını düşünüyor.