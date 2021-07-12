Galatasaray 'ın Portekizli eski futbolcusu Armindo Bruma, Süper Lig 'e geri dönüyor.

Hollanda basınından Eindhovens Dagblad'in haberine göre, Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş 'ın 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı kulübün yakın zamanda satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı iddia edildi. Bruma'nın kulübü PSV Eindhoven'ın da yıldız futbolcuyu satıp para niyetinde olduğu öğrenildi.









2 yıl daha sözleşmesi var

PSV ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezonun büyük bir kısmını Yunan ekibi Olimpiakos'ta kiralık olarak geçirdi.