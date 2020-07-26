Brugge ile Beşiktaş arasında Ampomah yarışı

Önümüzdeki sezon kadroda büyük bir yenilenmeye gitmesi beklenen Beşiktaş'ın Fortuna Düsseldorf'tan Nana Ampomah ile ilgilendiği belirtilmişti. Oyuncunun ismi yeniden gündeme gelirken bu kez Belçika'dan Brugge'ün de devrede olduğu aktarıldı.

VOETBAL24'ün aberine göre Brugge Teknik Direktörü Clement, daha önce Beveren'de çalıştığı Ganalı oyuncuyu yeniden kadrosunda görmek istiyor. Fakat bu transferde Belçika ekibinin en büyük rakibi olarak Beşiktaş gösteriliyor.

24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yaz Beveren'den 4 milyon Euro karşılığında Fortuna Düsseldorf'a transfer olmuştu. Milli oyuncularımız Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın da forma giydiği Fortuna Düsseldorf'ta şans bulmakta zorlanan Ampomah'ın, takımın da küme düşmesiyle birlikte ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.