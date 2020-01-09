Brose Bamberg-Gaziantep Basketbol maç sonucu: 86-81

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 10. hafta maçında Gaziantep Basketbol, Almanya temsilcisi Brose Bamberg’e 86-81 mağlup oldu.
Gaziantep Basketbol, grubundaki 8. yenilgisini aldı.
Salon: Brose Arena
Hakemler: Nicolas Maestre (Fransa), Apostolos Kalpakas (İsveç), Marek Kukelcik (Slovakya)
Brose Bamberg: Olinde 7, Lee 13, Sengfelder 4, Marei 9, Kameron Taylor 15, Harris 4, McLean 10, Bryce Taylor 6, Atkins 10, Obasohan 8
Gaziantep Basketbol: Crawford 14, Rich 18, Orhan Haciyeva, İsmail Cem Ulusoy 6, Buva 12, Jelovac 13, Metehan Akyel 11, Can Uğur Öğüt, Vasiliauskas 7
1. Periyot: 15-21
Devre: 42-40
3. Periyot: 73-64