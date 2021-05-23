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Brooklyn, Play-Off'lara Boston galibiyetiyle başladı

NBA'de Play-Off heyecanı 4 karşılaşma ile başlarken Brooklyn Nets, sahasında ağırladığı Boston Celtics'i 104-93 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

23 Mayıs 2021, Pazar 10:55 Son Güncelleme:
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Brooklyn, Play-Off'lara Boston galibiyetiyle başladı

NBA’de Play-Off heyecanı, 4 müsabakayla başladı. Doğu Konferansı’ndaki Play-Off ilk tur eşleşmesinde Brooklyn Nets; Kevin Durant, Kyrie Irving ve James Harden üçlüsünün 82 sayı attığı maçta sahasında Boston Celtics’i 104-93 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Nets’te Kevin Durant 32 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparken Kyrie Irving 29, James Harden 21 sayı ile oynadı.

Celtics’te Jayson Tatum’un 22 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Gecenin sonuçları:

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 109-107 (Uzatmada)

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 103-113

Brooklyn Nets-Boston Celtics: 104-93

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 109-123

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