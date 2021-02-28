NBA'e 7 maçla devam edildi. Dallas Mavericks, sezonun formda ekiplerinden Brooklyn Nets'i deplasmanda 115-98'lik skorla mağlup ederek rakibinin 8 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Galibiyet ve mağlubiyet sayıları 16'da eşitlenen Mavericks'te Luka Doncic 27 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Kristaps Porzingis 18, Jalen Brunson 14, Tim Hardaway 13 sayı, Dorian Finney-Smith 12 sayı ve 8 ribaunt üretti.

Bu sezon 35. maçında 13. kez kaybeden Nets'te yıldız oyuncular Kevin Durant ve Kyrie Irving sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. James Harden ise 29 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistlik performansıyla takımının en etkili oyuncusu oldu.

Gecenin sonuçları:

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 109-112 (uzatmada)

Washington Wizards-Minnesota Timberwolves: 128-112

San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 117-114

New York Knicks-Indiana Pacers: 110-107

Orlando Magic-Utah Jazz: 109-124

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 96-126

Brooklyn Nets-Dallas Mavericks: 98-115