Brooklyn, Milwaukee karşısında 2-0 öne geçti

NBA play-off’larında Milwaukee Bucks’ı 125-86 yenen Brooklyn Nets, konferans yarı final serisinde 2-0 öne geçti.

NBA play-off’larına iki maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final serisi ikinci maçında Barclays Center’da Milwaukee Bucks’ı ağırlayan Nets, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 39 sayı farkla kazandı.

Seride 2-0 öne geçerek avantajı yakalayan Nets’te ilk maçta sakatlanan all-star James Harden forma giyemedi. Kevin Durant 32 sayı, 6 asist ve 4 ribaunt, Kyrie Irving 22 sayı, 6 asist ve 5 ribaunt, Bruce Brown 13 sayı ve 6 ribaunt, Joe Harris 13 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Bucks’ta all star Giannis Antetokounmpo 18 sayı, 11 ribaunt ve 4 asist, Khris Middleton 17 sayı ve 5 ribaunt, Jrue Holiday ise 13 sayı üretti.