Brooklyn, Boston serisini 4-1 ile geçti

NBA Play-Off’larında Boston Celtics’i 123-109 yenen Brooklyn Nets, Doğu Konferansı ilk tur serisini 4-1 kazandı.
NBA Play-Off’larına 3 maçla devam edildi. Nets, sahasında Celtics’i mağlup ederek Doğu Konferansı yarı finalinde Milwaukee Bucks’ın rakibi oldu.
Nets’i galibiyete, 34 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan James Harden, 24 sayı, 3 blokla oynayan Kevin Durant ve 25 sayı atan Kyrie Irving taşıdı.
Celtics’te Jayson Tatum 32 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Evan Fournier 18 sayı, 6 ribaunt ve Romeo Langford 17 sayıyla mücadele etti.