Dünyanın en popüler çiftlerinden olan David Beckham ve Victoria Beckham'ın 21 yaşındaki oğulları Brooklyn Beckham, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Nicola Anne Peltz ile nişanlandı.

"SENİNLE AİLE KURMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Evlilik yolunda adım atan çiftten Beckham, Instagram'dan ilişkilerini 1. yılına özel bir paylaşım yaptı. Sevgilisiyle küvette sarmaş dolaş çekilen pozlarını yayınlayan genç yıldız, "Mutlu birinci yıl dönümü bebeğim. Yanımda olduğun için şanslıyım. Seninle yaşlanmak ve bir aile kurmak için sabırsızlanıyorum. Seni çok seviyorum" dedi.