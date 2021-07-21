2032 Olimpiyatları nerede ve ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı belli oldu. 2032 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın, Avustralya’nın Brisbane kentinde düzenleneceği duyuruldu. Uluslararası Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının ardından oy birliğiyle alınan kararla, 2032 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın Brisbane kentinde düzenleneceği belirtildi. 1956’da Melbourne ve 2000’de Sydney’in ardından Brisbane ile Avustralya, üçüncü kez olimpiyatlara ev sahipliği yapacak. Olimpiyatlar, 2024’te Fransa’nın başkenti Paris’te, 2028’de ABD’nin Los Angeles kentinde gerçekleşecek.

Brisbane nerede, nüfusu kaç ve hangi ülkede?

Brisbane, Avustralya'da bir kent ve aynı zamanda Queensland'ın merkezi. 2018 verilerine göre yaklaşık 2,5 milyon kişi yaşamaktadır. Brisbane 1824 yılında kurulmuştur. Önceleri bir ceza sömürgesiyken, 1834'te Güney Galler valisi Lord Brisbane'in adı verildi. 1842'de serbest sömürge merkezi olan kent, İpswich kömür yataklarının işletilmesi ve bölgede tarım üretimine geçilmesi sonucu hızla gelişti.

Kentin Brisbane ırmağının bir büklümünde kurulan ticaret merkezi, konut toplulukları ve göz alabildiğine uzanan banliyölerle çevrilidir. Çeşitli sanayi etkinlikleri (besin sanayisi, makine yapımı, vb.) özellikle haliç kıyısında toplanır. Limanın trafiğiyse 10 megaton civarındadır.

2006 nüfus sayımında Brisbane'in nüfusu 1.763.131 idi, ve böylece Avustralya'nın üçüncü en büyük şehridir. 2006 nüfus sayımına göre, Brisbane nüfusun %1,7'sinin etnik kökeni yerlidir ve %21,7'si yurt dışında doğdu.

Avustralya'nın dışında doğanlar arasında, üç esas doğum ülkeleri Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Birleşik Krallık. Brisbane evlerinin %16,1'inde yabancı bir dil (yani İngilizce olmayan bir dil) konuşulmaktaydı; bunların en çok konuşulan Mandarin, Vietnamca ve Kantonca idi.