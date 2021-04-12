Trabzonspor 'daki başarılı peformansıyla dikkatleri üzerine çeken ve milli takıma kadar yükselen Uğurcan Çakır, İngiltere Premier Lig ekiplerinin gözdesi konumunda.

İngiliz basınında yer alan habere göre Premier Lig'de mücadele eden Brighton, 25 yaşındaki kaleciyi gündemine aldı. Haberde İngiliz kulübünün milli kalecimiz için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Uğurcan'ın adı daha önce de bir başka İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile anılmıştı.

30 maçın 12'sinde gol yemedi

Trabzonspor altyapısından yetişen tecrübeli kalecinin şu anki piyasa değeri 16 milyon euro. Uğurcan Çakır, bu sezon bordo mavililerle Süper Lig 'de oynadığı 30 maçta 12 kez kalesini gole kapadı. Uğurcan, özellikle Hollanda ile 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan ve Millilerin 4-2 kazandığı maçta kurtardığı penaltıyla dikkat çekmişti.