Kariyerine West Ham'da başlayan 18 yaşındaki genç oyuncu, Premier Lig 2'de yedinci sırada bulunan Andrew Crofts'un 23 yaş altı kadrosuna katılacak.

23 yaş altı menajeri Crofts, “Benicio heyecan verici bir oyuncu ve şu andan sezon sonuna kadar birlikte çalışmayı dört gözle beklediğimiz bir oyuncu ifadelerinde bulundu.

İngiliz futbolcu Baker-Boaitey, 2020/21 sezonunun başında Porto'ya gitmeden önce profesyonel sözleşme imzalamayı reddettiği West Ham'da mücadele ediyordu.















