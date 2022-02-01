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Brighton, Porto kanat oyuncusu Benicio Baker-Boaitey'i kadrosuna kattı

Brighton & Hove Albion, Porto'nun kanat oyuncusu Benicio Baker-Boaitey'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

01 Şubat 2022, Salı 01:11 Son Güncelleme:
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Brighton, Porto kanat oyuncusu Benicio Baker-Boaitey'i kadrosuna kattı

Kariyerine West Ham'da başlayan 18 yaşındaki genç oyuncu, Premier Lig 2'de yedinci sırada bulunan Andrew Crofts'un 23 yaş altı kadrosuna katılacak.

23 yaş altı menajeri Crofts, “Benicio heyecan verici bir oyuncu ve şu andan sezon sonuna kadar birlikte çalışmayı dört gözle beklediğimiz bir oyuncu ifadelerinde bulundu.

İngiliz futbolcu Baker-Boaitey, 2020/21 sezonunun başında Porto'ya gitmeden önce profesyonel sözleşme imzalamayı reddettiği West Ham'da mücadele ediyordu.





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