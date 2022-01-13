Brighton & Hove Albion - Crystal Palace maçının öne çıkan rakamları
İngiltere Premier Ligi 22. hafta mücadelesinde, 27 puan 0 averaj ile 9. sırada yer alan Brighton & Hove Albion, 23 puan -1 averaj ile 12. sırada yer alan Crystal Palace ile karşı karşıya geliyor.
Premier Lig'de Cuma günü çıktığı hiçbir maçı kazanamayan ve bu seride 3 beraberlik 4 yenilgi alan Crystal Palace, deplasmanda Brighton'ın konuğu olacak.
İkili rekabette Brighton & Hove Albion, Crystal Palace karşısında son 5 maçta galibiyet alamadı.
Premier Lig'de 11 maçlık kazanamama serisini geride bırakan ev sahibi takım son 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik aldı.
Crystal Palace'ın Premier Lig puanlarının sadece %26'sı bu sezon deplasman maçlarında kazanmış olması, ev sahibi takımın son haftalardaki performansını dikkate aldığımızda mücadelenin karşılıklı gollü geçmesi muhtemel.