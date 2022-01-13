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Brighton & Hove Albion - Crystal Palace maçının öne çıkan rakamları

İngiltere Premier Ligi 22. hafta mücadelesinde, 27 puan 0 averaj ile 9. sırada yer alan Brighton & Hove Albion, 23 puan -1 averaj ile 12. sırada yer alan Crystal Palace ile karşı karşıya geliyor.

13 Ocak 2022, Perşembe 17:31 Son Güncelleme:
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Brighton & Hove Albion - Crystal Palace maçının öne çıkan rakamları

Premier Lig'de Cuma günü çıktığı hiçbir maçı kazanamayan ve bu seride 3 beraberlik 4 yenilgi alan Crystal Palace, deplasmanda Brighton'ın konuğu olacak.

İkili rekabette Brighton & Hove Albion, Crystal Palace karşısında son 5 maçta galibiyet alamadı.

Premier Lig'de 11 maçlık kazanamama serisini geride bırakan ev sahibi takım son 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Crystal Palace'ın Premier Lig puanlarının sadece %26'sı bu sezon deplasman maçlarında kazanmış olması, ev sahibi takımın son haftalardaki performansını dikkate aldığımızda mücadelenin karşılıklı gollü geçmesi muhtemel.


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