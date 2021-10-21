Bright Osayi-Samuel: Savaşacağız, sonuna kadar savaşacağız

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği Belçika ekibi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe 'de Bright Osayi-Samuel, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Savaşmalarına rağmen istedikleri sonucu alamadıklarını ifade eden Nijeryalı kanat oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:

'İstediğimiz sonucu elde edemedik'

“Bizim açımızdan kötü bir netice. Özellikle ilk yarıya yavaş ve tutuk başladığımızı ifade etmeyelim. İkinci yarıya daha hızlı ve daha iyi başladık ama maalesef üçüncü golü bulamadık. Maçın devre arasında zaten Teknik Direktörümüz biz üçüncü golün öneminden bahsetti ve bize direktifler verdi. Baskı yaptık üçüncü golü bulamadık ama sonuna kadar savaşacağız. Bu sonuç bir hayal kırıklığı ama takım olarak savaşmamıza rağmen istediğimiz sonucu elde edemedik.”

'O büyük ve özgüvenli bir oyuncu'

İlk penaltıyı kaçırmasına rağmen ikinci penaltıyı kullanan ve golle sonuçlandıran Valencia'nın çok tecrübeli bir oyuncu olduğunu belirten Samuel, ''Birinci penaltıyı kaçırdıktan sonra ikinci penaltının gol olacağına inanıyordum. O büyük ve özgüvenli bir oyuncu. Önemli olan da ikinci penaltıyı gole çevirmeseydi.'' dedi.