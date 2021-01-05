Bright Osayi-Samuel kimdir? Osayi-Samuel kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe istiyor...
Fenerbahçe, devre arasında ilk transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısı adına ilk takviyesini Bright Osayi-Samuel ile gerçekleştiririyor. Fenerbahçe'nin Osayi-Samuel ile anlaşmaya vardığı haberleri sonrası Fenerbahçe taraftarı Osayi-Samuel'in kariyerini ve kim olduğunu google üzerinden araştırmaya başladı. Osayi-Samuel kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının cevapları haberimizde.
Süper Lig'de şampiyonluk için ikinci yarı öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, ilk transferini İngiltere'den yapıyor. Fenerbahçe'nin Queens Park Rangers forması giyen Bright Osayi-Samuel ile anlaşma sağladığı aktarıldı.
Osayi-Samuel'in Queens Park Rangers ile olan sözleşmesi sezon sonunda biteceği için kulübünün uygun bir bonservis ile devre arasında oyuncuyu göndermek istediği belirtilmekte.
Yaşanan flaş gelişmeyle birlikte Fenerbahçe taraftarı, google aramalarına başladı: Osayi-Samuel kimdir? Osayi-Samuel kaç yaşında, nereli?
Bright Osayi-Samuel kimdir?
Tam adıyla Bright Osayi-Samuel, 31 Aralık 1997'de Nijerya'nın Okija şehrinde doğdu. 10 yaşında ailesiyle birlikte önce İspanya'ya oradan ise İngiltere'de Londra'ya göç etti.
İngiltere'de altyapıda Blackpool forması giydi. Sonrasında a takımına yükseldiği Blackpool ile iki sezonda toplam 64 maça çıkarken 4 gol attı.
2017'de Queens Park Rangers ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. QPR ile toplam 102 maça çıkarken 11 gollük katkı sağladı. Bu sezon Championship'te Queens Park Rangers ile 20 maça çıkan Osayi-Samuel; 3 gol, 3 asist ile oynadı.
Sağ ve sol açıkta forma giyebilen 23 yaşındaki oyuncu, süratiyle ön plana çıkıyor. 1.75 boyundaki Osayi-Samuel, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.