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Bright Osayi-Samuel kimdir? Osayi-Samuel kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe istiyor...

Fenerbahçe, devre arasında ilk transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısı adına ilk takviyesini Bright Osayi-Samuel ile gerçekleştiririyor. Fenerbahçe'nin Osayi-Samuel ile anlaşmaya vardığı haberleri sonrası Fenerbahçe taraftarı Osayi-Samuel'in kariyerini ve kim olduğunu google üzerinden araştırmaya başladı. Osayi-Samuel kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının cevapları haberimizde.

05 Ocak 2021, Salı 11:13 Son Güncelleme:
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Bright Osayi-Samuel kimdir? Osayi-Samuel kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe istiyor...

Süper Lig'de şampiyonluk için ikinci yarı öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, ilk transferini İngiltere'den yapıyor. Fenerbahçe'nin Queens Park Rangers forması giyen Bright Osayi-Samuel ile anlaşma sağladığı aktarıldı. 

Osayi-Samuel'in Queens Park Rangers ile olan sözleşmesi sezon sonunda biteceği için kulübünün uygun bir bonservis ile devre arasında oyuncuyu göndermek istediği belirtilmekte. 

Yaşanan flaş gelişmeyle birlikte Fenerbahçe taraftarı, google aramalarına başladı: Osayi-Samuel kimdir? Osayi-Samuel kaç yaşında, nereli?

Bright Osayi-Samuel kimdir?

Tam adıyla Bright Osayi-Samuel, 31 Aralık 1997'de Nijerya'nın Okija şehrinde doğdu. 10 yaşında ailesiyle birlikte önce İspanya'ya oradan ise İngiltere'de Londra'ya göç etti. 

İngiltere'de altyapıda Blackpool forması giydi. Sonrasında a takımına yükseldiği Blackpool ile iki sezonda toplam 64 maça çıkarken 4 gol attı. 

2017'de Queens Park Rangers ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. QPR ile toplam 102 maça çıkarken 11 gollük katkı sağladı. Bu sezon Championship'te Queens Park Rangers ile 20 maça çıkan Osayi-Samuel; 3 gol, 3 asist ile oynadı. 

Sağ ve sol açıkta forma giyebilen 23 yaşındaki oyuncu, süratiyle ön plana çıkıyor. 1.75 boyundaki Osayi-Samuel, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. 


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