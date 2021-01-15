Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Attila Szalai'yi kadrosuna katan Kanarya, bir bomba daha patlattı. Sarı Lacivertli ekip, QPR forması giyen Bright Osayi-Samuel'le, 2021-22 sezonundan başlamak üzere 4 yıllık kontrat için anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sezon sonu Queens Park Rangers ile olan sözleşmesi sona erecek Nijeryalı oyuncunun ismi İskoç ekipleri Rangers ve Celtic ile de anılıyordu. Championship Ligi'nde bu sezon 21 maça çıkan 3 gol, 3 asistlik performans sergileyen Bright Osayi-Samuel, önümüzdeki sezondan itibaren Fenerbahçe forması giyecek.

Bright Osayi-Samuel kimdir, hangi mevkide oynuyor? Bright Osayi-Samuel kaç yaşında, nereli?

Tam adıyla Bright Osayi-Samuel, 31 Aralık 1997'de Nijerya'nın Okija şehrinde doğdu. 10 yaşında ailesiyle birlikte önce İspanya'ya oradan ise İngiltere'de Londra'ya göç etti. İngiltere'de altyapıda Blackpool forması giydi. Sonrasında a takımına yükseldiği Blackpool ile iki sezonda toplam 64 maça çıkarken 4 gol attı. 2017'de Queens Park Rangers ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. QPR ile toplam 102 maça çıkarken 11 gollük katkı sağladı.

Bu sezon Championship'te Queens Park Rangers ile 21 maça çıkan Osayi-Samuel; 3 gol, 3 asist ile oynadı. Sağ ve sol açıkta forma giyebilen 23 yaşındaki oyuncu, süratiyle ön plana çıkıyor. 1.75 boyundaki Osayi-Samuel, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

QPR formasıyla Championship'te 21 maça çıkan Osayi-Samuel; 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

Sky Sports haberinde, genç kanat oyuncusunun bonservissiz olması sebebiyle ona olan ilginin çok fazla olduğunu ancak Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'yi tercih ettiğini belirtti. İngiliz gazeteci Kaveh Solhekol transferle ilgili olarak ise "Kontratında 3 ya da 4 sene daha olsaydı değeri 8-10 milyon euro olurdu" dedi.