Bright Osayi-Samuel: Hocamız nerede görevlendirirse orada oynarım

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Olympiakos'a konuk olan Fenerbahçe sahadan 1-0'lık mağlubiyet ile ayrıldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Mücadelenin ardından Sarı-Lacivertli ekipte Bright Osayi-Samuel açıklamalarda bulundu.

Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Osayi-Samuel, maça iyi başladıklarını ancak ilk golü atamadıklarını ve üzgün olduklarını dile getirdi.

Bright Osayi-Samuel'in açıklamaları şu şekilde:

"Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Şanslar da yarattık, bizim açımızdan ilk golü bulmak önemli olacaktı ama ilk golü atamadık. Bunun için çok çalıştığımızı düşünüyorum. İkinci yarıda rakip baskı yaptı ve golü yedik. Üzgünüz. Hocamız nerede görevlendirirse orada oynarım. Bazen pozisyon değişiklikleri olabiliyor ama benim için problem değil."





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