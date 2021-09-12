Bright Osayi-Samuel: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Süper Lig 'in 4. haftasında Fenerbahçe , sahasında karşı karşıya geldiği Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin golünü atan Bright Osayi-Samuel, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Kaybettikleri 2 puan nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Osayi-Samuel, "Önceki maçta da konuştuğumuz gibi şanslar yakalamıştık ama gol atamamıştım. Bugün gol attığım için çok mutluyum. Bugün 2 puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Biz bir takımız. Bu sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz ama oynayacağımız daha çok maç var. Zorlu bir fikstürde mücadele ediyoruz. Antrenmanlara dönüp tekrar çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.