Corona virüs salgını nedeniyle liglere ara verilen dönemde yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren takımlardan Porto, Jesus Corona'nın takımda kalması için görüşmeler yürütürken alternatifini de hazırlamış durumda.

Uruguay basınından Tenfield'a göre Portekiz ekibi Santos Laguna'nın kanat oyuncusu Brian Lozano'yu kadroya katmak istiyor.

İlgili haberde transferin çok kolay olmayacağı çünkü 26 yaşındaki oyuncunun daha önce Beşiktaş, Watford, Los Angeles FC ve Cruz Azul'un tekliflerini reddettiği iddia edildi.

Brian Lozano'nın Abdullah Avcı döneminde ismi Beşiktaş ile geçmişti.