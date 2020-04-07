32 yaşındaki Brezilyalı plaj voleybolu yıldızı Natalia Guitler, sosyal medyadan paylaştığı antrenman görüntüleriyle yok artık dedirtiyor. Topla olan yeteneğini çok iyi bir şekilde kullanan başarılı sporcu, yaptığı hareketlerle herkesi kendine hayran bırakıyor. Guitler'in Instagram'da 1.2 milyon takipçisi bulunuyor.

NEYMAR VE DOUGLAS COSTA İLE MAÇ YAPTI

Ronaldinho'nun yakın arkadaşı olan 32 yaşındaki sporcu, geçtiğimiz günlerde PSG'nin yıldız oyuncusu Neymar ile play voleybolu, Juventus forması giyen Douglas Costa ile teqball maçı yapmıştı.

TOPLAM 3 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR

İki kez ayak voleybolunda dünya şampiyonu olan Guitler, TeqBall'da da hayli iddialı. Başarılı sporcu, geçen sene Macaristan'da düzenlenen Teqball Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşmıştı. İşletme mezunu olan 32 yaşındaki başarılı sporcu, spor pazarlamasında yüksek lisans yaptı.

TEQBALL NEDİR?

TeqBall, futbol ve masa tenisi unsurlarını birleştiren kavisli bir masa üzerinde oynanan bir spordur.