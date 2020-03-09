Brezilyalı efsane Ronaldinho tutuklandı!

39 yaşındaki Brezilyalı efsane Ronaldinho, muhtaç çocuklar için çalışan bir vakfın daveti üzerine Paraguay’a gitmişti. Ancak Ronaldinho, sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla tutuklandı. Edinilen bilgiye göre Ronaldinho ve kardeşinin, kısa süre içerisinde tekrar hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

İki kez yılın futbolcusu seçilen Ronaldinho’nun, biriken borçları ve cezaları nedeniyle geçen yıl Brezilya’daki 57 mülküne haciz konulurken, Brezilya ve İspanya pasaportlarına da el konulduğu iddia edilmişti.