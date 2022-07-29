Brezilya’dan Trabzonspor için Leo Ortiz iddiası

Aradığı sağ stoperi henüz bulamayan Fırtına’ya, Brezilya basını flaş bir ismi yazdı: Leo Ortiz. Daha önce Fenerbahçe ’yle de ciddi şekilde adı anılan 26 yaşındaki savunmacı için Bordo-Mavililer’in 6 milyon Euro’yu gözden çıkardığı iddia edildi. Kulübü RB Bragantino’nun ise beklentisinin daha yüksek olduğu ve görüşmelerin sürdüğü vurgulandı. Transfermarkt’a göre piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gösterilen Ortiz, 2021-2022 sezonunda 31 karşılaşmada görev yaptı. 1.85 boyundaki Ortiz, kariyeri boyunca hep Brezilya kulüplerinde oynadı ve ülke dışına çıkmadı. Bragantino ile 2026’ya kadar kontratı süren Sambacı, daha önce Brezilya Milli Takımı’nın aday kadrosuna çağrılmıştı.

Taksitli ödeme planı

Brezilya basını her ne kadar Trabzonspor ’un 6 milyon Euro teklif ettiğini öne sürse de kulübe yakın kaynaklar daha düşük bir maliyetle stoper işini çözmek istediklerini belirtiyor. Fırtına’nın gündeminde Manchester United’ın kadroda düşünmediği Axel Tuanzebe ve Strasbourg’tanDjiku da bulunuyor. Karadeniz ekibi, alacağı savunma oyuncusunun bonservisini taksitli bir ödeme planıyla çözmek istiyor.